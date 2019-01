Eine Unternehmenslounge am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Anthony Scaramucci und ein Geschäftspartner warten schon. Kurzes Vorgeplänkel, dann der Hinweis, dass das Gespräch aufgezeichnet werden soll. Scaramucci hat keine Einwände. "Wie Sie wissen, kenne ich den Unterschied zwischen on- und off-the-record eh nicht", scherzt er.

Ein nur vermeintlich vertrauliches Gespräch mit einem Journalisten, in dem Scaramucci wüst über Kollegen im Weißen Haus schimpfte, hatte ihn 2017 nach nur zehn Tagen den Job als Kommunikationsdirektor von US-Präsident Donald Trump gekostet - ein neuer Negativrekord. Mittlerweile leitet der 55-Jährige wieder den von ihm gegründeten Investmentfonds Skybridge Capital, dessen Verkauf an den chinesischen HNA-Konzern nach Einwänden der US-Behörden scheiterte.

Seine im Weißen Haus gepflegte Fehde mit der Medienwelt beschäftigt Scaramucci aber weiterhin. DER SPIEGEL sei doch dieses Magazin, das Trump hasse, sagt er zur Begrüßung. Wenn er selbst ausländische Medien lese, dann am liebsten "Le Monde". Begründung: Deutsche und Briten interessierten sich für US-Politik. "Den Franzosen ist sie scheißegal. Das macht sie neutraler." Es wird nicht die einzige interessante Ansicht des Gesprächs bleiben.