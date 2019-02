So klingt Fundamentalopposition gegen das Sozialsystem: "Es ist völlig klar, dass wir Hartz IV überwinden müssen." – "Hartz IV hat ausgedient." – "Das Jobcenter darf für junge Leute nicht weiter als Ort der Angst wahrgenommen werden."

Nein, so redet nicht die Linke, die seit 15 Jahren gegen die Hartz-Reformen ankämpft. Es ist der neue Sound der SPD, die vor wenigen Wochen eine Kehrtwende in der Sozialpolitik hingelegt hat. Die Sozialdemokraten wollen für sich den Markenkern einer linken Sozialpolitik zurückerobern und sich befreien von Gerhard Schröders Erbe, das viele noch immer als Last empfinden.

Für die Linke ist diese Kehrtwende der SPD eine existenzielle Gefahr. Die Partei, deren Wurzeln zu einem guten Teil in den Protesten ab 2004 gegen die Hartz-Reformen liegen, droht ihr zentrales Alleinstellungsmerkmal zu verlieren, und das einzige Thema, bei dem die chronisch zerstrittenen Genossen stets einig waren. Noch hat die Parteispitze keine strategische Antwort auf die soziale Gegenoffensive