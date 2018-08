Im Januar 2012 wurde Nimrod Reitman an der New York University zur Promotion angenommen. Es gab auch andere Angebote, von Yale oder Stanford etwa. Doch Reitman wollte an die New York University, denn dort lehrte Professor Ronell an der Fakultät für Deutsche Literatur und Komparatistik. Ronell, so würde Reitman es später in einer Klageschrift vor Gericht angeben, sei "ein Superstar in der akademischen Welt", unzählige Bücher, Vorträge auf der ganzen Welt.

Schon bevor das Semester begann, traf sich Reitman mit Professor Ronell in Paris, dort verbrachten sie eine Nacht zusammen. Doch Reitmans Traum, mit einem so international renommierten Forscher zu arbeiten, entpuppte sich, so steht es zumindest in der Klageschrift, als eine mehr als dreijährige Qual aus unaufhörlicher, nicht nachlassender sexueller Belästigung, aus sexuellen Übergriffen und Stalking: "Über die gesamte Zeit an der NYU hinweg hat Ronell Reitman betatscht, begrapscht, geliebkost und geküsst (ohne Einverständnis) und verlangt,