Das Maschinengewehr ist auf eine Gruppe von Menschen gerichtet. Einige von ihnen liegen bereits von Kugeln getroffen am Boden. "Das würde ich am liebsten heute in einer Einkaufspassage machen", kommentiert Nutzer "Randall Flagg" den Screenshot eines Computerspiels in einem interne US-Chat.



Was in den meisten Fällen als Wichtigtuerei eines Spinners abgetan werden könnte, bekommt bei genauerer Betrachtung eine ziemlich ernste Note: Denn hinter dem Nutzer, der sich auch "Rape" (Vergewaltigung) nennt, steckt der Anführer einer rechtsextremen Gruppierung, die sich in den USA und auch Europa zunehmend ausbreitet - und als äußerst gewaltbereit gilt.

Der 24-jährige John Cameron Denton gilt als Kopf der "Atomwaffen Division". Interne Chatprotokolle und weitere Dokumente, die dem SPIEGEL zugespielt wurden, geben Einblicke in die Gedankenwelt Dentons und der Gruppe. Sie offenbaren den Hass des Anführers auf Juden, Frauen und Schwule, sein