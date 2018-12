Auch Adolf Hitler hat Schuld am Brexit-Desaster

Fintan O'Toole, 60, ist Ire, Kolumnist für die "Irish Times" und der Autor von "Heroic Failure: Brexit and the Politics of Pain"

So war es nicht geplant. Das Vereinigte Königreich nähert sich einer konstitutionellen Krise. Es sieht so aus, als könnte das Parlament in Westminster kommende Woche gegen den Ausstiegsvertrag stimmen, den Theresa May mit der Europäischen Union verhandelt hat. Der Brexit wird danach noch mehr wie einer dieser Albträume wirken, in denen man versucht, eine immer schneller nach oben fahrende Rolltreppe hinunterzulaufen. Die britische Politik rennt und rennt und kommt nirgendwo an.

Es gibt im Parlament allem Anschein nach keine Mehrheit für das zwischen London und Brüssel ausgehandelte Abkommen. Es gibt aber auch keine Mehrheit dafür, die EU ganz ohne Abkommen zu verlassen. Und es gibt, zumindest im Moment, keine Mehrheit dafür, die Wähler in einem neuen Referendum entscheiden zu lassen. Dabei sollte doch alles so einfach sein.

Der Brexit, so hieß es zu Anfang, würde