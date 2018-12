Alle hören davon, alle reden darüber, wer will, kann es sich sogar ansehen.

Im Internet kursiert bald ein erstes Video, gezeigt wird eine Szene, gefilmt auf einer Kunstauktion in London am Abend des 5. Oktober: An einer Wand im Saal von Sotheby's, einem der berühmtesten Auktionshäuser der Welt, hängt die Darstellung eines Mädchens mit einem herzförmigen Luftballon, sie wirkt plakativ und gewitzt zugleich, ein typischer Banksy eben.

In dem Moment, als der Hammer fällt, das Werk damit verkauft ist, und für 1,04 Millionen Pfund den Besitzer wechselt, ertönt plötzlich ein lautes Piepen. Wie von selbst schiebt sich das Kunstwerk aus dem goldfarbenen Rahmen heraus und wird dabei in dünne Längsstreifen geschnitten, einfach zerschreddert, jedenfalls die untere Hälfte des Bildes. Die obere Hälfte, die mit dem Herzballon, bleibt verschont.

Wieder und wieder kann man sich das anschauen. Und doch kann niemand erklären, was passiert ist. Ein Versehen? Wohl kaum. Wird der Kunstmarkt lächerlich gemacht?