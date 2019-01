Es muss eine emotionale Sache sein mit dem Bargeld. Anders sind die Reaktionen, die Argin Keshishian in seinem Café in Hamburg bekommt, nicht zu erklären. "Nur Kartenzahlung möglich" steht am Eingang des Geschäfts, doch offenbar übersehen manche das Schild. Und wenn sie dann am Tresen stehen, ihren Cappuccino bezahlen wollen und ihre Münzen und Scheine nicht akzeptiert werden, dann stoßen einige Wutlaute aus und rennen aus dem Laden, sagt Keshishian. "Die sind dann sehr aufgewühlt."

Man muss das verstehen. Die Deutschen hängen an Cent- und Eurostücken noch mehr als am Auto, das ihnen ja angeblich so wichtig ist. Dabei sagt mehr als jeder vierte Bundesbürger, er könne auf sein Auto verzichten. Bei Bargeld ist es nur jeder siebte.

Doch das bargeldlose Zahlen holt auf. Die Kreditkarte, vor ein paar Jahren noch Elitenaccessoire, ist endgültig zum Allerweltsding geworden. Spätestens seitdem bei Einkäufen im Internet Gebühren auf Visa und Co. nicht mehr erlaubt sind.

Läden, wie der von Keshishian,