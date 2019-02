Eine Hotellobby in Washington, Ben Rhodes hält sich an einem Kaffeebecher fest und versinkt fast in einem Samtsofa. Halbglatze, Jeans, offenes Hemd, 41 Jahre alt. Der Mann, der einst die Außenpolitik von Präsident Barack Obama prägte, sieht müde und zerknittert aus. Vor ein paar Stunden ist er mit der Nachtmaschine aus Los Angeles angekommen, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt.

Als Obama ihn in sein Wahlkampfteam holte, war Rhodes 29 Jahre alt und arbeitete für einen demokratischen Abgeordneten aus Indiana. Für Obama begann er, außenpolitische Reden zu schreiben, und wurde später zu einem seiner engsten Vertrauten. Er war im Weißen Haus acht Jahre lang zuständig für die Außenpolitik auf dem Posten eines stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberaters. Rhodes schrieb Obamas berühmte Kairo-Rede an die Muslime 2009, er war an den Verhandlungen um das Atomabkommen mit Iran beteiligt und führte Konsultationen mit Kuba.

Es gibt ein Foto von Obama, auf dem er Rhodes' ältere Tochter