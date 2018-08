Lipska, 67, begann ihre Karriere in ihrer Heimat Polen; damals untersuchte sie die Wirkweise psychoaktiver Substanzen. Später, in den USA, modellierte sie Schizophrenie in Ratten. Heute leitet sie die Hirnbank am National Institute of Mental Health (NIMH). Im Jahr 2015 wurden in ihrem Gehirn Metastasen eines malignen Melanoms gefunden. Über ihren Kampf gegen den Krebs und die dramatischen Folgen der experimentellen Immuntherapie, die sie erhielt, hat sie ein Buch geschrieben. Inzwischen trainiert die leidenschaftliche Ausdauersportlerin wieder zusammen mit ihrer Familie für Triathlons.

SPIEGEL: Frau Lipska, merkt man, wenn man verrückt wird?

Lipska: Leider nicht. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann mein Auto in der Parkgarage nicht finden konnte.

SPIEGEL: Was ist da passiert?

Lipska: Es schien ein Tag wie jeder andere zu sein. Ich war im Büro, arbeiten. Als ich sah, dass sich am Himmel ein Sturm zusammenballte, beschloss ich, nach Hause zu fahren. Ich ging also in die Garage.