Bastian Schweinsteiger hat nicht nur auf dem Fußballplatz eine beeindruckende Karriere hingelegt. Auch sein Engagement als Werbeträger ist meisterhaft. Er hat für Kartoffelchips geworben, sich in einem Spot für Duschgel ausgezogen, Salami und Kopfhörer angepriesen.

Inzwischen läuft es auf dem Rasen nicht mehr so gut, sein Verein Chicago Fire verliert dauernd, aber in Sachen Werbung geht der Fußballer noch einmal in die Offensive. Seit Wochen prangen Tausende Plakate mit seinem Konterfei in Bahnhöfen, an Straßen und Bushaltestellen, Werbung für die "Deutsche Automatenwirtschaft", den Verband der Spielhallenlobby.

In einem aufwendig produzierten Film, der in Kinos und im Internet gezeigt wird, ist ein nachdenklicher Schweinsteiger zu sehen. Er fährt an einer Spielhalle vorbei und sagt: "Das Allerwichtigste ist, dass du fair und sauber spielst, egal wo und was du spielst." Die Botschaft des Kickers, der als fairer Sportsmann gilt: Die Automatenbranche spielt sauber. Sie hält sich an Regeln und