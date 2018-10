Die Oide Wiesn ist so etwas wie das gute Gewissen des Münchner Oktoberfests. Nicht so derb, nicht so polternd, eher leise und bunt.

Statt Achterbahnen gibt es historische Fahrgeschäfte, zur Maß Bier werden Biospeisen gereicht. Die Kinder dürfen auf einer Spielwiese toben, während die Eltern trinken. Man trägt Tracht. Aber das Publikum könnte auch gut auf eine Trekkingmesse oder ein Stadtteilfest passen.

Ein Biotop wie geschaffen für grüne Spitzenpolitiker. Parteichefin Annalena Baerbock und die bayerische Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze sind im Dirndl erschienen, lachend setzen sie sich in ein historisches Karussell mit der Aufschrift "Fahrt ins Paradies". So stellen sie sich ja auch die verbleibenden Tage bis zur Landtagswahl vor: ein beschwingtes, gut gelauntes Hinübergleiten ins Lager der Volksparteien.