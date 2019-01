Jürgen Prichta saß in einem Restaurant am Strand von Maui, es hieß "Cheeseburger in Paradise", und dachte: Besser geht es nicht. Der Sonnenuntergang, der Riesenburger, der Mai-Tai-Cocktail, die Ukulelen-Musik und auf der anderen Seite des Tisches Antje, seit ein paar Tagen seine Frau. "Ich war so glücklich in diesem Moment", sagt Prichta, "es hat einfach alles gepasst."

Die Flitterwochen liegen mehr als zehn Jahre zurück, aber Prichta erzählt vergangene Woche davon, als wären sie gerade zu Ende gegangen. Prichta und seine Frau Antje träumen noch immer von Hawaii.

Sie leben in einem pistazienfarbenen Haus in Abenberg in Mittelfranken mit ihren Katern Frido und Felix. An der Tür zum Gartenhäuschen hängt ein Schild, auf dem "Aloha" steht. Zu Weihnachten lassen sie sich Kalender und Hula-Figuren aus Hawaii schicken.

Prichta ist Polizeihauptkommissar bei einer Inspektion in der Nähe von Nürnberg. Er trägt einen angegrauten Ziegenbart und in jedem Ohr drei Ringe, die er abnimmt, bevor er ins Büro