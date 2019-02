"Beale Street"-Regisseur Barry Jenkins über Hollywood

Barry Jenkins sitzt in Berlin auf dem Sofa und sucht nach einem bestimmten deutschen Wort, an das er sich nicht mehr erinnern kann. Im Sommer 2013 verbrachte er einige Wochen hier und arbeitete an zwei Drehbüchern. Er schrieb in einem frenetischen Tempo, an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt, auf Schritt und Tritt. Plötzlich fällt ihm das Wort wieder ein: "Schadenfreude".

"Es war zu viel Schadenfreude im Spiel", sagt er auf Englisch, nur das eine Wort auf Deutsch. Jenkins, heute 39, spricht über den Moment, als er zum Hauptdarsteller der größten Verwechslungskomödie in der Geschichte Hollywoods wurde. Vor ziemlich genau zwei Jahren war das, Jenkins gewann mit seinem Drama "Moonlight" den Oscar für den besten Film. Allerdings fühlte er sich eher als Verlierer.

Zunächst war in der Verleihungszeremonie das Musical "La La Land" zum Film des Jahres erkoren worden. Die Produzenten standen bereits auf der Bühne und ließen sich bejubeln. Dann stellte sich heraus, dass Umschläge verwechselt worden