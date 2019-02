Die Kichererbsen sollten eher klein sein, dazu Olivenöl nur erster Pressung und nicht zu viel Knoblauch geben. Für gutes Hummus, sagt Yorai Feinberg, 37, "braucht man Gefühl, das geht nicht nur nach Gramm". 2011 kam der Israeli nach Berlin und stellte orientalische Vorspeisen zum Vertrieb her. Im März 2013 machte er ein kleines Restaurant auf.

Seitdem bietet das Feinberg's israelische Spezialitäten an, neben Hummus gibt es Falafel, gegrillte Auberginen oder den "Jerusalem-Mix". Bundesweit bekannt wurde der Wirt allerdings nicht für sein Essen, sondern weil ihn ein Antisemit vor dem Laden beschimpfte. "Was willst du hier?", pöbelte dieser, "alle wieder zurück in eure blöden Gaskammern!"

Das war im Dezember 2017, Feinberg stellte ein Handyvideo der Hetztirade ins Netz – und wurde die Judenfeinde nicht mehr los. Sie schickten ihm Hassmails und beschimpften ihn am Telefon, sagt Feinberg. Ein Mann habe angerufen und gefragt: "Seid ihr Juden?" Dann sagte er: "Fick dich, Jude!", und legte auf. Ein