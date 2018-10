Vor ein paar Tagen ist Apples Kurznachrichtendienst iMessage sieben Jahre alt geworden. Unnützes Wissen für einen Großteil der Menschheit, aber der Unternehmer Dietmar Gollnick ist da eine Ausnahme. Er ist sauer auf Apple und sagt: "Wir sind zwar ein Mittelständler, aber wir sind nicht blöd."

Apple hätte vermutlich niemals etwas von der Existenz Dietmar Gollnicks erfahren, wenn dessen Firma nicht e*Message hieße – weshalb der Berliner eine Verwechslungsgefahr mit dem Nachrichtendienst iMessage von Apple sieht. Gollnick, Herr über 20 Millionen Euro Umsatz, stört sich so sehr an der Namensähnlichkeit, dass er Klage eingereicht hat: Der 64-Jährige will erreichen, dass Apples Dienst nicht mehr mit seiner Firma verwechselt wird.

Der Gegner ist nicht klein, Apple ist der wertvollste Konzern der Börsengeschichte. Doch Gollnick ist entschlossen, den Kampf auszufechten. Die Chancen, das Verfahren zu gewinnen, stehen überraschenderweise nicht schlecht: Das Landgericht Braunschweig deutete an, dass