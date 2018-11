Der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink ("Der Vorleser"), 74, ist seit 45 Jahren Mitglied der SPD.

In der Großen Koalition bleiben oder sie verlassen, die CDU/CSU provozieren oder sich von ihr provozieren lassen, die Parteivorsitzende behalten oder auswechseln, den Erneuerungsprozess so oder so organisieren, zur Agenda 2010 ein bisschen mehr oder weniger oder gar nicht stehen – man kann nicht sagen, die SPD suche nicht ihre Zukunft.

Es fehlt auch nicht an prominenten Ansagen, wo sie ihre Zukunft zu finden habe: Sie müsse von der Arbeiterpartei zur Partei der Arbeit werden, sie müsse den Spagat zwischen Tradition und Fortschritt schaffen, sie müsse Partei der Zukunft und Hoffnung werden, sie müsse Partei der Solidarität und Sicherheit werden, sie brauche einen linken Realismus, sie brauche einen radikalen Realismus. Sie müsse ihren Ursprung bedenken: die soziale Frage. Sie müsse sich auf ihr Fundament besinnen: die Idee der Freiheit. Sie müsse auf der Höhe der Zeit sein und Optimismus,