Revolutionen beginnen manchmal im Kleinen. Zum Beispiel mit Legosteinen. Eigentlich wollten die Bosch-Leute um Projektleiter Bernhard Hegemann nur einen Überblick bekommen. Wollten verstehen, wie der Geschäftsbereich für Bohrmaschinen und Rasenmäher aufgestellt war. Sie bauten ihn deshalb mit Lego nach. Jedes Türmchen stand für einen Mitarbeiter. Führungskräfte markierten sie mit einem orangefarbenen Stein.

Am Ende blickten die Bosch-Leute auf ziemlich viel Orange. Sah so etwa ihre Abteilung aus? Und wer machte da eigentlich noch die Arbeit, wenn jeder Zweite irgendwie Chef war? Der Schock war so groß, dass sie beschlossen, etwa ein Viertel der Führungsposten abzuschaffen.

Es ging ihnen nicht darum, Geld zu sparen. Sie wollten schneller werden, wendiger. Denn die Heimwerkerwelt hat sich radikal verändert. Jeder Kunde kann heute im Internet die Preise für Akkuschrauber vergleichen und eine Bewertung hinterlassen. Um auf diese Entwicklung zu reagieren, davon waren die Spezialisten für Elektrowerkzeuge