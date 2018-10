Drei junge, schwarze Studenten, Taylor York, Mikol Kandle und Trey Waddy, gehen die breite Treppe hoch zu einem Saal an der Texas Southern University in Houston, wo Beto O'Rourke auftreten wird. Es ist heiß und feucht an diesem 9. Oktober, sie sind früh dran, sie wollen gute Sitzplätze haben. Taylor, 22, die Haare zum hochragenden Dutt gebunden, sagt, für sie sei O'Rourke "einer von uns", ein "Minderheitenvertreter", sie sagt: "Er erinnert mich irgendwie an Obama." Die drei waren zu jung, um Obama zu wählen, aber jetzt, für Beto, sind sie bereit.

"Er meint, was er sagt." Und: "Er wirkt sehr glaubwürdig." Man muss nicht lange warten, um auf einer Wahlkampfveranstaltung von Beto O'Rourke solche Sätze zu hören, Sätze, die erklären, warum der 46-jährige Texaner zur Symbolfigur eines anderen, aufrichtigeren, besseren Amerika geworden ist. Ein Mann, den sich viele schon als demokratischen Präsidentschaftskandidaten erträumen, obwohl es jetzt, bei den Zwischenwahlen am 6. November, für ihn erst