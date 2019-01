Wer sich beim Zeitarbeitsvermittler Randstad als Personaldisponent bewirbt, führt ein eigentümliches Gespräch – mit einer künstlichen Intelligenz (KI). Die Bewerber müssen nicht einmal über Fachthemen reden. Sie werden am Telefon lediglich allgemein befragt, etwa dazu, was sie am Wochenende erlebt haben oder wie sie am besten entspannen können.

Doch harmlos ist die Plauderei keineswegs. Eine Software mit dem Namen Precire überprüft alles, was gesagt wird, vor allem darauf, wie es gesagt wird. Das Programm untersucht den Small Talk angeblich auf 600.000 Merkmale. Es versteht zwar nicht den Inhalt, analysiert aber Wortschatz, Satzbau, Stimmlage und Lautstärke oder untersucht, welche Adjektive verwendet werden. Viele der "Features" genannten Aspekte seien so abstrakt, dass Psychologen danach nicht suchen würden, behauptet das Unternehmen. Der Personaler soll am Ende ein Profil des Bewerbers bekommen – wie emotional stabil ist der Kandidat, wie extrovertiert, offen oder gewissenhaft?

Einstellungsgespräche