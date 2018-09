Es war ein Märztag des Jahres 2017, als Martina Kraft, eine Frau, die in ihrem Leben immer nur Gutes tun wollte, von einer anonymen Anzeige aus ihrem Leben gerissen wurde. Vor ihrer Haustür standen, ohne Voranmeldung, Leute vom Veterinäramt der Stadt Bielefeld, sie waren bewaffnet mit Netzen und Körben, sie stürmten hinein und gingen auf die Jagd, es war ein großes Schreien und Kratzen, und nach einer Stunde war alles vorbei. Martina Kraft stand in ihrem Haus, allein. Um sie herum war es still geworden. Es roch ein bisschen streng, aber das nahm sie schon lange nicht mehr so recht wahr.

Die Geschichte, die an diesem Tag so kalt endet, beginnt, als Martina Kraft, damals noch ein Kind, Urlaub in Österreich macht. Sie hatte dort Fröschen über die Straße geholfen und gemerkt, dass sie das glücklich macht. Nach diesem Urlaub hielt sie Ausschau nach Gelegenheiten, sich um notleidende Tiere kümmern zu können. Sie trug, in ihrer damaligen Heimat Berlin, verletzte Vögel in die Wohnung, legte sie