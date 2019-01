Manchmal verhalten sich Menschen merkwürdig. Dann fackeln sie Holz in einem verschlossenen Raum ab, stundenlang, auf dass er vollräuchere. Nach kurzem Lüften setzen sie sich auf den Ruß. Sie nennen das Rauchsauna.

Oder sie sammeln Raupenkokons, kochen sie und spinnen Garn aus ihnen. Daraus weben sie Stoffe. Sie nennen das Seide.

Oder sie stecken sich einen Faden in die Nase, führen ihn durch den Rachen und ziehen ihn aus dem Mund wieder heraus. Sie nennen das Sutra Neti, es ist eine Yogatechnik.

Christoph Wulf verwundert das nur wenig. Für ihn ist all das vielmehr identitätsstiftend, lebensnah, ein Reichtum. Er nennt das Kultur.

Wulf geht durch den Konferenzsaal des Swami Vivekananda Convention Centre, eines Kongresszentrums auf der Insel Mauritius. Klimaanlagen kühlen den Raum, es gibt keine Fenster, keine Bilder an den Wänden. Um ihn herum, Tischreihe an Tischreihe, hundertfaches Kommen und Gehen, Männer in Anzügen, Frauen in Blazern.

Wulf, 74, Leinenanzug, weißes Haar, ist ein Mann mit vielen