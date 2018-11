Alle 1,5 Sekunden startet oder landet irgendwo auf der Welt eine Boeing 737. Kein Jet war je so erfolgreich. Mehr als 10 000 Exemplare wurden gebaut, weitere 4800 Stück sind bestellt. Mit innovativen Langstreckenfliegern wie der 787 verdient Boeing sein Prestige – aber mit dem Dauerbrenner 737 verdient der Hersteller sein Geld.

Damit das so bleibt, müssen Ingenieure in Renton nahe Seattle regelmäßig Wunder vollbringen. Konstruiert wurde die 737 nämlich schon in den Sechzigerjahren. Die Zauberer im Konzern müssen die alte Tante fortlaufend aufbrezeln, verschlanken und verjüngen, damit sie es am Markt mit deutlich jugendlicheren Modellen wie dem A320 neo von Airbus aufnehmen kann.

2017 schienen die Boeing-Magier es wieder einmal geschafft zu haben. Die erste 737 Max, supersparsam und superleise, trat den Dienst an – bei Malindo Air, einer Tochter des indonesischen Billigfliegers Lion Air. Mehr als 200 dieser Maschinen sind mittlerweile unterwegs für Airlines wie Southwest, United, Norwegian