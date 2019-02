Bolivien, Nationalpark Carrasco, ein Tag Mitte Dezember: Die Expedition war bereits so tief in den Nebelwald der Anden vorgedrungen, dass die Forscher den Jeep zurücklassen mussten. Sie schlugen ein Lager auf und marschierten zu Fuß weiter. Sie waren zu fünft: ein Veterinär, eine Expertin für Erhaltungszucht, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Guide und eine Herpetologin, eine Amphibien- und Reptilienforscherin. Die Herpetologin heißt Teresa Camacho Badani, sie führte die Expedition an. Sie hofften, ein Tier zu finden, von dem die meisten Experten annahmen, dass es in freier Wildbahn längst ausgestorben sei: den Sehuencas-Wasserfrosch, Telmatobius yuracare, nicht größer als ein Daumen, mit orangefarbenem Bauch und grünbraun geschecktem Rücken. Sie brauchten ein weibliches Exemplar.

Sie wussten, wenn sie das Tier nur fänden, würden sie es Julia nennen, nach der Heldin in Shakespeares Theaterstück. Julia, das war die Hoffnung, könnte das Überleben der gesamten Art sichern. Denn in der