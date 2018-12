An einem warmen Sommerabend des vergangenen Juni, kurz nachdem der High Court of Justice in London entschieden hat, dass Boris Becker mit normalen Mitteln nicht beizukommen ist und auch die übliche Frist von einem Jahr nicht reicht, um einen Überblick über sein Vermögen zu bekommen, betritt Boris Becker den China Club, einen "Members only"-Klub in Berlin, und sagt: "Ich bekomme jetzt einen Termin beim Papst. Und ich kann mir aussuchen, wann."

Er hat einen Beweis mitgebracht, ein Bild, das ihn neben einem Bischof in Polen zeigt, der ihm den Termin mit dem Papst vermitteln werde, ein sehr enger Vertrauter des Heiligen Vaters, wie er sagt. Auf dem Bild sieht man Becker vor einem Altar kniend im Nadelstreifenanzug, er sieht aus wie Michael Corleone im dritten Teil des "Paten".

Becker hat das Bild schon auf Twitter gepostet und kurz darauf noch eine Boxerweisheit von Rocky Balboa dazugestellt, der Filmfigur von Sylvester Stallone: "Es kommt nicht darauf an, wie hart man schlägt, sondern wie viel