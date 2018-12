Boris Palmer sitzt bei seinem Stammitaliener in der Tübinger Altstadt, vor ihm ein Teller Fusilli mit Schinken-Sahne-Soße und ein Glas Apfelschorle. Noch bevor der erste Bissen in seinem Mund verschwindet, steht schon eine Gratulantin am Tisch: "Guada Abbedid!", sagt die alte Dame augenzwinkernd. "Hend Sia des Essa heid scho verdient?" Er habe schon vier Stunden "gschafft", antwortet Palmer lachend. "I gonn es Ihne", sagt die Dame, "ond nedd durcheinandrbrenga lassa!"

Das hat der Bürgermeister keineswegs vor. "Der Zuspruch auf der Straße war nie größer als in den letzten Wochen", erzählt der 46-Jährige. Das Restaurant liegt nur knapp 200 Kopfsteinpflastermeter entfernt von dem Ort, an dem Palmer Mitte November mit einem Studenten aneinandergeriet. Arne Güttinger heißt der Mann. Er ist 33 Jahre alt und studiert Erziehungswissenschaften.

Nach Güttingers Version sagte er spätabends im Vorbeigehen zum Stadtoberhaupt so etwas wie: "Ach nee, der auch noch." Palmer hingegen will eine Beschimpfung