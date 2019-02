Der Weg zum Tor ist von zwei Gladbachern versperrt, also täuscht Jadon Sancho einen Schritt in Richtung des Strafraums an, zieht zurück und rennt das Feld hinauf. Die beiden Gegenspieler stellen ihn erneut, springen dem Dortmunder Stürmer mit den Füßen voraus entgegen. Doch im nächsten Moment taumelt einer von ihnen an Sancho vorbei, der andere ist plötzlich wieder drei Meter vom Ball entfernt. Denn Sancho hat ansatzlos kehrtgemacht.

In einem Cartoon sähen die Gegner jetzt nur noch seine Staubwolke. Sancho legt den Ball mit der Sohle ab, die Gladbacher Verteidigung ist durcheinandergewirbelt. Ein 18-Jähriger hat sie schwindlig gespielt.

Jadon Sancho ist "erfrischend anders in der Art, wie er an Spielern vorbeizieht, wie er sie ständig mit Finten täuscht, seine Körperhaltung verändert, kombiniert mit seiner Fähigkeit, dem Verteidiger gerade noch genug vom Ball zu zeigen, um ihn anzulocken und dann den Ball mit flinken Füßen weiterzubewegen".

Diese Analyse beschreibt, wie sich der junge Engländer