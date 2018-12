Hinab rattert der Förderkorb, zwölf Meter pro Sekunde, es sind die letzten Fahrten für Jürgen Kroker. Kalte Luft strömt durch die Gitterwände, dann kommt der Käfig scheppernd zum Stehen. 920 Meter unter der Erde öffnen sich die Türen.

"Glückauf!", grüßt Kroker die entgegenkommenden Männer. Der Gruß der Bergleute ist im Duden festgeschrieben. Alles andere hier wird in wenigen Tagen der Vergangenheit angehören.

Jürgen Kroker ist Werksleiter der Bottroper Zeche Prosper-Haniel, früher hießen Männer wie er Bergbaudirektoren. Sie herrschten über Tausende Mitarbeiter und millionenschwere Erträge, ihr politischer Einfluss war groß. An der Kohle, die ihre Leute dem Erdinnern abtrotzten, bemaß sich der Wohlstand des Landes.

Kroker aber wickelt ab, zwei Bergwerke hat der 62-Jährige schon geschlossen und sich dabei den Ruf erworben, ein Spezialist für Stilllegung zu sein. Nun ist das letzte an der Reihe, am 28. Dezember ist Schluss. Auch die Geschichte des deutschen Steinkohleabbaus endet an diesem Tag