Ein Versammlungsraum in den Katakomben des Fußballstadions der Bolton Wanderers, unweit von Manchester. Es ist ganz ruhig, als plötzlich lautes Lachen durch den Gang dröhnt. Tyson Fury, 30, ein 2,06-Meter-Menschenberg, für einige der beste Schwergewichtsboxer unserer Zeit, für andere der unterhaltsamste Boxer seit Muhammad Ali, ist pünktlich und außerdem noch bestens gelaunt. Er steckt in einem gut geschnittenen Anzug, in dem er nicht, wie so oft in der Vergangenheit, wie ein Teilzeitlude aussieht. Fury betritt den Raum, absorbiert sofort jede Aufmerksamkeit und macht, was er immer macht: einen Spruch.

Fury: Können wir das Interview für Deutschland gleich machen? Nicht böse sein, aber ich bin ein bisschen im Terminstress. Heute Abend die Veranstaltung hier, und dann habe ich für nachher noch ein paar Nutten bestellt, um die ich mich kümmern muss.

Seine Entourage, acht Testosteronkolosse, von denen einige ebenfalls kaum durch die Tür passen, bricht in Gelächter aus. Fury nimmt sich grinsend