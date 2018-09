In einer Woche, in der die #MeToo-Debatte mit voller Wucht gegen die höchste juristische Instanz der Vereinigten Staaten kracht, legt Lyle Denniston seinen Gehstock beiseite und sinkt auf einen Bürostuhl. Es ist einer dieser feuchtwarmen Septembertage in Washington, an denen selbst die kleinste Bewegung zu Schweißausbrüchen führt. Hinzu kommt, dass Denniston 87 Jahre alt ist und nicht mehr allzu stabil auf den Füßen steht. Seit 60 Jahren schreibt er über den Obersten Gerichtshof. Er kommt gerade von einem Mittagessen mit Nachwuchsjournalisten, denen er sein Berichtsgebiet erklärt hat. Natürlich wurde er nach Brett Kavanaugh gefragt. Denniston rückt seine Brille zurecht. "Eine ziemlich hässliche Geschichte."