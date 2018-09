In den frühen Morgenstunden des 30. März 2019 bahnt sich das Desaster zunächst nur langsam an. Britische Radiostationen melden erste Staus rund um die Fährhäfen Dover und Folkstone. In Heathrow, Gatwick und anderen Airports des Landes werden Flüge auf den Kontinent gestrichen. Alle Flüge. Es ist Samstag, deshalb herrscht an den Börsen relative Ruhe. Noch.

Zwei Tage später geht das Pfund auf Talfahrt und mit ihm die Aktienkurse heimischer Unternehmen. Die Briten, aufgeschreckt durch immer neue beunruhigende Nachrichten, räumen die Regale der Supermärkte leer. Tankstellen geht der Treibstoff aus. Entlegene Landesteile wie Cornwall oder Schottland rufen den Notstand aus.