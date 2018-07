So klingt das nun, wenn in Großbritannien Parteifreunde übereinander reden: "Höflinge", "Schleimer", "Lügner", "Verräter". Über WhatsApp schicken sich die Konservativen in diesen Tagen zudem Vier-Buchstaben-Wörter. Drohungen machen die Runde. Und damit es auch wirklich jeder mitbekommt, werden sie in schöner Regelmäßigkeit an die Medien geleakt. Am Ende dieser Woche aber, die selbst für britische Verhältnisse ungewöhnlich turbulent war, sagt Theresa May: Alles gehe weiter "seinen geordneten Gang".

In gewisser Weise hat sie sogar recht, denn sie sagt das als weiterhin amtierende Premierministerin. Ansonsten ist nach dieser Woche jedoch nicht mehr viel wie zuvor. Und das nicht allein wegen der Rücktritte des Brexit- und des Außenministers. Sondern vor allem, weil in die Brexit-Verhandlungen, nach zweijährigem So-tun-als-ob, nun endlich Bewegung gekommen ist. Erstmals liegt ein britischer Vorschlag auf dem Tisch, der mehr ist als ein Placebo. Die Zeit des Drucksens ist vorbei. Und damit hat