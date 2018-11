Es dämmert über London, als sich am Ufer der Themse langsam ein blauer Bus in Bewegung setzt. An Bord befinden sich Lucy Swale und Matilda Allan, rothaarig die eine, brünett die andere. Sie haben sich an diesem Samstag der vergangenen Woche um Viertel vor sechs aus dem Bett gequält und sind von Islington aus durch die halbe Stadt gezuckelt, um den Doppeldecker zu erwischen, der für sie ein Bus in die Zukunft ist.