Was, wenn alles nur ein böser Traum gewesen wäre? Wenn die britischen Volksvertreter, weil sie sich anders nicht mehr zu helfen wissen, am Ende doch noch einmal ihr Volk befragten? Und wenn Engländer, Schotten, Waliser, Nordiren, erschrocken von sich selbst, den Brexit einfach absagten? Blöde Idee, war nicht so gemeint. Würde dann alles wieder gut? Vielleicht. Vielleicht ginge der Albtraum für das Vereinigte Königreich dann aber auch erst richtig los.

Es wird viel geraunt in diesen Tagen über ein zweites Referendum zum Brexit. Kommende Woche, 936 Tage nach dem ersten, soll es im Londoner Unterhaus zum Showdown kommen. Dann wird die so tapfere wie glücklose Premierministerin Theresa May ihre mit Brüssel erstrittene Scheidungsvereinbarung zur Abstimmung stellen. Und es kann als fast sicher gelten, dass die Parlamentarier Mays Deal beerdigen werden.

Was dann passieren wird, weiß niemand. Die britische Politik ist über den Brexit zerfallen in etliche Fraktionen, die einander nichts mehr zu sagen