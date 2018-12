Mit dem SPIEGEL möchte Richard J. Evans Deutsch sprechen. Der britische Historiker hat viele Bücher über deutsche Geschichte geschrieben, über die NS-Zeit, aber auch über die Anfänge des Feminismus in Deutschland. Man muss sich Evans, 71, als Universalgelehrten vorstellen, der sich gern in aktuelle politische Debatten einmischt, neben seiner Arbeit an der Universität Cambridge und am Gresham College in London. Ruhestand? Evans lacht. Gerade ist die deutsche Ausgabe seines neuen Buchs "Das europäische Jahrhundert – Ein Kontinent im Umbruch 1815 – 1914" erschienen, ein 1000-Seiten-Werk, das von britischen Zeitungen als "unglaublich bildungssatt und unterhaltsam" gelobt wurde (aus dem Englischen von Richard Barth; DVA; 48 Euro). Das Vorwort dazu hat Evans im Mai 2016 verfasst – einen Monat vor dem Brexit-Referendum.

SPIEGEL: Herr Professor Evans, wer am Vorabend des Brexits das Buch eines britischen Historikers über das 19. Jahrhundert liest, sucht unwillkürlich in der Geschichte nach Erklärungen