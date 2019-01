Mounk, 36, ist Historiker und Politikwissenschaftler, er lehrt an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, D. C. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch "Der Zerfall der Demokratie", in dem er sich mit dem weltweiten Populismus beschäftigt. Mounk wurde als Sohn eines Physikers und einer Dirigentin in München geboren, studierte in Cambridge und promovierte in Harvard. Er betreibt den Podcast "The Good Fight" und schreibt Kolumnen für das Onlinemagazin "Slate".