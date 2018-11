Am Morgen bevor Großbritannien sein politisches Endspiel beginnt, bestellt Steve Baker ein "full English breakfast". Der konservative EU-Gegner ist bestens gelaunt, als er an diesem Dienstag, einen Münzwurf entfernt vom Parlament, eines jener feinen Lokale betritt, in denen sich Londons Strippenzieher gern austauschen. Baker weiß noch nicht, dass seine Premierministerin Theresa May am Abend Vollzug in den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel melden wird. Er kennt nicht die Details des fast 600 Seiten langen Vertragsentwurfs. Aber er ist schon sicher: "Es wird eine große Rebellion geben." Er lächelt dabei.

Baker, 47, ist Flugzeugingenieur, Fallschirmspringer und Abgeordneter der Tory-Partei. Vor allem aber ist er eine der zentralen Figuren im großen Schachspiel namens Brexit. Der Mann aus Cornwall ist Koordinator der leidenschaftlichsten EU-Feinde in der konservativen Parlamentsfraktion. Ihre Zahl wird auf etwa 50 geschätzt – genug, um jede Einigung zwischen London und Brüssel zu blockieren.