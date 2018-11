In einer Nacht, in der Tausende Menschen durch das mexikanische Hochland marschieren, mit Rucksäcken oder kleinen Kindern auf dem Rücken, mit guten oder schlechten Absichten nordwärts zur großen Grenze, stehen 2000 Kilometer entfernt in Arizona, auf einem Berg, der die Wüste Mexikos von den Vereinigten Staaten trennt, sechs Männer in Uniform und warten auf die Invasion.

Sie tragen Munitionsgürtel, automatisches Gewehr, schusssichere Weste und ausgedachte Namen. Einer nennt sich Pain, Schmerz, er raucht Zigarre und sagt, er wolle den Teufeln, die auf Amerika zuliefen, in den Arsch treten, genau wie Donald Trump. Einer heißt Luger, so wie die Pistole, er hat Tarnfarbe im Gesicht und steuert eine Drohne Richtung Süden, zur Aufklärung über Bewegungen der Feinde. Drei andere, sie nennen sich Spartan, Nailer und Ghost, haben das Sternenbanner falsch herum gehisst, das Zeichen für den nationalen Notstand. Der Sechste, ein bärenhafter Mann mit Militärhelm, Kampfstiefeln und dunkelbraunem Vollbart,