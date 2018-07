Diesen Text habe ich zu großen Teilen im Stehen verfasst. Oder sollte ich sagen: im Schunkeln? Ich habe dabei auf einer Wackelplatte gestanden, einem Büromöbel, dass dafür sorgen soll, dass man sich auch bei stehender Arbeit ein bisschen bewegt. Das bisschen Seegang hat durchaus Laune gemacht – aber ist es auch gesund?

Das Konzept der Wackelplatte ist zwar nicht ganz neu, aber besonders verbreitet sind die Geräte bisher nicht. Dabei passen sie prima in den Zeitgeist: "Sitzen ist das neue Rauchen" lautet eine beliebte Formel unter Büroarbeitern. Sie ist inzwischen so allgegenwärtig, dass man damit eigentlich keinen Smalltalk mehr eröffnen darf. Klingt so originell wie: "So jung kommen wir nicht mehr zusammen."

Was sie sagen will: Das ungesunde Rauchen verschwindet allmählich aus unserem Alltag, da werden wir immer mehr auf die schädlichen Wirkungen des Sitzens aufmerksam gemacht. Häufig in Artikeln, die wir im Sitzen lesen. Denn rund die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung sitzt die meiste