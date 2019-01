In letzter Zeit lief es bei Bushido eigentlich gut. Nach einer Trennung lebte er wieder glücklich mit seiner Frau und den fünf Kindern zusammen. Anfang 2018 löste er sich von seinem langjährigen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker, dem Boss eines kriminellen Familienclans. Am vorvergangenen Dienstag wurde Abou-Chaker verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Entführung von Bushidos Kindern geplant zu haben. Zwei Tage später postete Bushidos Frau ein Foto von sich und ihrem Ehemann, versehen mit der Beschreibung "Ich liebe dich #esgehtbergauf".

Sie sollte sich irren.

Am vergangenen Dienstag stellte der Rapper Capital Bra ein Video auf Instagram, das in der Hip-Hop-Szene für große Aufregung sorgt. Eine Minute spricht er frontal in die Kamera und verkündet, nicht mehr bei Bushidos Label ersguterjunge zu sein. Denn: Bushido arbeite mit der Polizei zusammen. "Ich dachte, wir sind ein Team", endet die Ansage. "Aber wir sind kein Team. Polizei ist jetzt dein Team." Das Video wurde bis