Carles Puigdemont, der Mann mit der charakteristischen Topffrisur, wurde vor einem Jahr weltweit bekannt: Als Ministerpräsident Kataloniens ließ er am 1. Oktober 2017 ein Referendum über die Abspaltung der Region durchführen, obwohl das Verfassungsgericht es zuvor verboten hatte. Der Kampf mit der Zentralregierung in Madrid spitzte sich zur Krise zu, der damalige spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy stellte die Region unter Zwangsverwaltung. Kataloniens Regierung wurde abgesetzt und Puigdemont von der spanischen Justiz der "Rebellion" beschuldigt. Er floh nach Belgien, andere Mitglieder seines Kabinetts kamen in Untersuchungshaft.

Ende März wurde Puigdemont aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Deutschland auf der Durchreise festgenommen, er landete in einem norddeutschen Gefängnis. Das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein entschied Mitte Juli, dass er nicht wegen Rebellion an Spanien ausgeliefert werden kann.

Seit zwei Wochen ist Puigdemont zurück in Belgien, von wo aus er sich