Im New Yorker Financial District, gar nicht weit vom SPIEGEL-Büro, gibt es die Sportsbar Stout, da sitzen ab sechs Uhr die vom Tag in der Finanzwelt Geschafften und suchen nach Gesellschaft für die Nacht. Sie trinken und halten ihr Telefon in den Händen, das Display leuchtet blau in ihr Gesicht, manchmal wischen sie mit dem Finger nach links. Die meisten scrollen auf Tinder hin und her, ein paar auf anderen Sexverabredungs-Apps. Das Stout wurde vor ein paar Jahren als die Tinder-Bar schlechthin in New York berühmt, nachdem die "Vanity Fair"-Reporterin Nancy Jo Sales die Bar zum Hauptort ihrer bahnbrechenden Geschichte über die "Dating Apocalypse" gemacht hatte.

"Sex war noch nie so easy", wird in der Reportage ein männlicher Gast im Stout zitiert. "Würde mich wundern, wenn ich nicht noch vor Mitternacht jemanden ins Bett bekäme."

Möglicherweise war es tatsächlich noch nie so leicht, an Sex zu kommen. Und trotzdem schien etwas nicht zu stimmen. Der Sex war auch noch nie so schlecht. Woran