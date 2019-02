Mitten in Deutschland, am Autobahnkreuz Erfurt, zwischen A 4 und A 71, wird sich schon bald zeigen, wie angreifbar die deutsche Automobilindustrie ist. Wie verwundbar. Der chinesische Konzern CATL will dort eine Batteriefabrik für Elektroautos hochziehen, die größte in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, wenn alles nach Plan verläuft. 87 Hektar stehen bereit, eine Fläche, fünfmal so groß wie die Binnenalster in Hamburg.

In ein paar Wochen soll es losgehen, im März oder April, und es soll schnell gehen. Daran lässt Matthias Zentgraf, 55, Europachef von CATL, keine Zweifel. Zentgraf ist gebürtiger Offenbacher und hat lange in der deutschen Autoindustrie gearbeitet. Auf seinem Laptop führt er vor, wie es zugeht, wenn sein Konzern loslegt, etwa in Ningde, der Stadt im Südosten Chinas, wo CATL zu Hause ist. Er tippt auf die Tastatur, und sofort wachsen auf dem Bildschirm Gebäude in die Höhe, Klick für Klick, wie beim Computerspiel "SimCity".

Werkhallen für die Akkufertigung; Unterkünfte für