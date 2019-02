Autofahrer, die Jena auf der A 4 Richtung Hermsdorfer Kreuz verlassen, kommen an der Kanzlerin nicht vorbei. "Merkel muss weg" steht hier schwarz auf weiß auf einem 1,7 mal 12 Meter großen Banner. Es ist an einer Lagerhalle befestigt, fast so groß wie die Lettern des Firmenschilds "Pagus" darüber. Unternehmenschef Paul Guloglou handelt mit Maschinen – und kämpft nebenbei gegen die Kanzlerin.

"Merkel muss weg, weil sie zu viele falsche Leute ins Land gelassen hat", sagt er. Dabei wurde Guloglou, 58, selbst als Kind armenisch-griechischer Eltern im syrischen Aleppo geboren, mit 18 wanderte er nach England aus und landete später in Deutschland. Er hat einen griechischen Pass. "Ich bin durch und durch Europäer", sagt er.

Im vergangenen Sommer ließ Guloglou das Plakat aufhängen. Als Unbekannte es wenig später entfernten, besorgte er sofort ein neues. Damals bekam der Unternehmer auch Besuch von zwei Vertretern der CDU Jena, sie wollten mit ihm über das Banner reden. Hinter vorgehaltener Hand hätten