Politisch gesehen ist Stephan Bloch ein Zwerg. Ein einfaches CSU-Mitglied, Kassenwart im Ortsverband Laim-West in München, erst 29 Jahre alt, unterste Schublade in der christsozialen Parteihierarchie.

Doch seit der Nachwuchspolitiker mit ein paar Dutzend Mitstreitern die "Union der Mitte" gegründet hat, behandelt ihn das CSU-Establishment wie einen Riesen. Zwar hat Blochs Mitgliederinitiative, die sich gegen einen angeblichen Rechtsruck der Union stellen will, nicht viel mehr vorzuweisen als eine Facebook-Seite mit rund 3000 Fans. Trotzdem erhielt sie an diesem Donnerstag einen Brief der CSU-Landesleitung, der es in sich hatte.

Das Schreiben, von CSU-Generalsekretär Markus Blume persönlich signiert, wirft Bloch einen groben Verstoß gegen die CSU-Statuten vor. Neue Vereinigungen seien nur mit Zustimmung des Vorstands erlaubt, warnt der CSU-Funktionär, Bloch solle seine Aktivitäten daher unverzüglich einstellen. Gern könne er sich aber in einer der "satzungsmäßig legitimierten Gliederungen"