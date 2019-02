Die vergangene Woche war eine historische in der deutschen Politik. Sie markiert eine Zäsur, das Ende der Unkenntlichkeit und der Beliebigkeit. Es war die Woche, in der sich SPD und CDU an ihre programmatischen Wurzeln erinnerten. Und sich der alten Weisheit besannen, wonach Parteien an Attraktivität verlieren, wenn niemand mehr sagen kann, wofür sie stehen und was sie noch unterscheidet. Eigentlich ist das eine Binsenweisheit. Doch in der Ära Merkel, in der SPD und CDU zu einem diffusen Mitte-Etwas verschwammen, wurden zuletzt nicht mal Binsenweisheiten noch beherzigt.

Beide früheren Volksparteien haben nun einen Kurswechsel angekündigt, der einer Entschuldigung gleichkommt, die SPD in der Sozialpolitik, die CDU in der Flüchtlingspolitik. Viele, die in SPD oder CDU über Jahrzehnte einen verlässlichen Anwalt ihrer Interessen sahen, hatten deren Politik zuletzt als Verrat empfunden.

Früher konnte der unterprivilegierte Teil der Gesellschaft darauf vertrauen, dass die SPD für ihre Kernanliegen