Wer ist dafür, dass ein neuer Riesenbeschleuniger für die Teilchenphysik gebaut wird, in einem gewaltigen Ringtunnel mit einem Umfang von 100 Kilometern? Wenig überraschend: Für dieses Projekt sind, soweit absehbar, praktisch alle Teilchenphysiker.

Gegenstimmen? Eine.

"So ein Beschleuniger wäre keine gute Idee", sagt Sabine Hossenfelder, Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Sie hält es für kaum wahrscheinlich, dass die famose Forschungsmaschine etwas Weltbewegendes entdecken wird – und das bei geschätzten Baukosten von gut 20 Milliarden Euro.

Mit ihrer Kritik hat Hossenfelder eine Debatte angefacht, die ihren Kollegen nicht eben gelegen kommt. Mitte Januar erst legte eine Arbeitsgruppe am Forschungszentrum Cern bei Genf einen Plan für den nächsten Beschleuniger vor, detailreich und mehr als tausend Seiten stark. Er soll den bestehenden "Large Hadron Collider" (LHC) ablösen, der gegen 2035 das Ende seiner Betriebszeit erreicht.

Hunderte Meter unter dem Genfer Becken wollen