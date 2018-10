Knobloch wurde 1932 in München geboren. Ihrer Deportation ins KZ Theresienstadt entging sie, weil eine ehemalige Hausangestellte der Familie das junge Mädchen als uneheliches Kind ausgab. Der Vater, ein Rechtsanwalt, überlebte den Krieg als Zwangsarbeiter. Seit 1985 ist Knobloch Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin des Zentralrats der Juden.

SPIEGEL: Frau Knobloch, 73 Jahre nach dem Ende des Holocaust recken in Deutschland wieder Rechtsextreme die Hand zum Hitlergruß. Juden werden auf offener Straße bedroht, und im Bundestag bezeichnet ein Oppositionsführer namens Gauland die NS-Zeit als "Vogelschiss". Was lösen die Ereignisse der vergangenen Monate in Ihnen aus?