Im kühlen, mit Neonlicht ausgeleuchteten Einkaufszentrum in Hangzhou, auf dessen Fassade der Name Intime City prangt, entscheidet sich heute das Schicksal acht junger Männer.

Sie strömen an ihrem ersten Kurstag in unterschiedliche Richtungen aus, tragen ein gebügeltes Hemd und die Haare voller Gel. Einige haken ihre Daumen in die Schlaufen ihrer Jeans und stolzieren wie Pfauen umher. Sie wollen Frauen beeindrucken. Dr. Love, ihr Trainer beim Flirtseminar, hat ihnen eingebläut, wie das geht.

Einer von ihnen ist Liu Yuqiang, Mitarbeiter eines chinesischen Supermarkts. Er pirscht durch die blitzblanken Gänge, trägt eine drahtige Brille, ein Sakko und polierte Schuhe, die verbergen sollen, dass er aus einem Dorf mit nur 80 Familien stammt. Ein Mann aus der Provinz kommt für Chinas attraktive Städterinnen nicht infrage, Liu weiß das. Außerdem ist er 27, uralt für einen Single.

Scheu setzt Liu einen Fuß vor den anderen. Seine Blicke streifen junge Frauen mit Einkaufstüten, die einschüchternd auf