Welchem CDU-Politiker steht Christian Lindner am nächsten? Es ist die Art Frage, auf die man als Spitzenpolitiker besser eine ausweichende Antwort gibt. Umso erstaunlicher, dass sich Lindner darauf eingelassen hat. "Da kann ich niemanden exklusiv nennen", sagte der FDP-Chef kürzlich in einem "Focus"-Interview, um dann anzu­fügen: "Oft wird etwa übersehen, dass ich mit Armin Laschet 2017 in Nordrhein-Westfalen ei­ne erfolgreich arbeitende Koali­tion gebildet habe."

Es ist nicht das erste Mal, dass Lindner demonstrative Nähe zu Unionspolitikern zeigt. Im April 2017 ließ er sich beim Wein mit Jens Spahn und Alexander Do­brindt ablichten, der eine heute Gesundheitsminister, der an­dere CSU-Landesgruppenchef. Spahn und Dobrindt gehören zu den schärfsten Kritikern der Flüchtlingspolitik Angela Merkels. Das Foto sollte Lindners Distanz zur Bundeskanzlerin verdeutlichen.

Lindners öffentliches Bekenntnis zu Laschet vermittelt eine andere politische Botschaft: Es gibt Unionspolitiker, mit denen er