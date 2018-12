Was für ein größenwahnsinniger Versuch! Dieser Mann glaubt, er könne die Werthaltungen der ganzen Menschheit erfassen und in ein einziges Koordinatensystem packen. Er, Christian Welzel, Politologe an der Universität Lüneburg, könne beziffern, wie die Welt moralisch tickt, welche Nationen woran glauben, welche Kulturen wie progressiv sind, welche wie konservativ, auf einer großen, indexierten Skala. Das heißt dann "World Values Survey", etwa: Welt-Werte-Erhebung. Es ist nicht weniger als die moralische Vermessung der Welt.

Und wie ist es moralisch bestellt um das Menschengeschlecht? "Ziemlich gut", sagt Welzel, "wir machen Fortschritte."

Wir sind in seinem Büro an der Leuphana-Universität zu Lüneburg, norddeutsche Tiefebene und nicht der Ort, an dem man das kartografierte Globalgewissen vermutet. Welzel, 54, sitzt sehr aufrecht auf seinem Stuhl. Er hat in diesem Jahr viel Zeit in Moskau verbracht, wo er ein Institut für vergleichende Sozialforschung wissenschaftlich leitet. Russland ist nicht